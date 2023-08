Radsport: "Kann nicht zufrieden sein!" Chancenloser Pogacar wird deutlich

Der Belgier Remco Evenepoel hat das Einzelzeitfahren bei der Straßenrad-WM in Glasgow gewonnen, der 23-Jährige setzte sich am Freitag nach 47,8 km mit Start und Ziel in Stirling in 55:19,23 Minuten durch und verwies Filippo Ganna (+12,28 Sekunden) aus Italien und den Briten Joshua Tarling (+48,20) auf die Plätze.