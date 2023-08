Radsport: Pogacar bekommt deutschen Edelhelfer

Für Politt dürfte sich der Wechsel vor allem finanziell lohnen. "Ich freue mich sehr, in den nächsten Jahren für das UAE Team Emirates zu fahren. Es ist eines der größten Teams der Welt und auch ein nächster Schritt in meiner Karriere", wurde der Kölner in einer Mitteilung zitiert: "Ich hoffe, dass wir gemeinsam großen Erfolg haben und gute Ergebnisse erzielen werden."