Bahnrad-WM: Sprint-Trio wieder auf Medaillenkurs

Die deutschen Erfolgssprinterinnen greifen bei der Bahnrad-WM in Glasgow nach den nächsten Medaillen. Einen Tag nach Gold und Weltrekord im Teamsprint zogen Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch geschlossen ins Finale im nicht-olympischen 500-m-Zeitfahren ein. Die Entscheidung fällt am Abend (20.23 Uhr).

Europameisterin Hinze stellte in der Qualifikation am Freitagmittag in 32,850 Sekunden die Bestzeit auf. Friedrich als Vierte (+0,486 Sekunden) und Grabosch als Fünfte (+0,521) zogen ebenfalls in den Endlauf der besten Acht ein.