EM-Straßenrennen: Laporte siegt, Degenkolb Achter

Degenkolb verpasst EM-Überraschung

John Degenkolb schrammt bei der Rad-EM in den Niederlanden an einer Medaille vorbei - der Sieg ging an den Franzosen Christophe Laporte.

John Degenkolb (r.) fuhr ein starkes Rennen

© AFP/POOL/SID/SOEREN STACHE