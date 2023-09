Schockierendes Verbrachen: Gesperrter Radsport-Star entführt und ausgeraubt

Am Donnerstag wurde Rad-Profi Miguel Angel López Opfer eines Verbrechens. Wie die größte kolumbianische Tageszeitung El Tiempo berichtete, wurde der 29-Jährige von drei Personen überfallen, als er sein Haus in der Region Boyacá verlassen wollte.

Nachdem López wieder auf freien Fuß war, wandte er sich sofort an die Polizei, wie Oberst María Margarita Mantilla, Polizeichefin von Boyacá, in einem Statement bekanntgab. Darin rief sie die Bevölkerung auch zur Mithilfe bei der Aufklärung des Verbrechens auf.

Dopingschatten auf López

López war in der Anti-Doping-Operation Ibex mit dem spanischen Arzt Marcos Maynar in Verbindung gebracht worden. In der Folge wurde López im Juli 2022 von seinem damaligen Team Astana suspendiert „bis alle Umstände des Falles geklärt sind“. Der Fahrer selbst wies jeglichen Dopingvorwurf von sich und ließ über einen Anwalt veröffentlichen, dass er niemals an einer Aktion mit illegalen Medikamenten beteiligt war.