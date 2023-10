Bahnrad: Hinze setzt auf Levy als Trainer

Die achtmalige Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze setzt in der Vorbereitung auf die Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris auf ihren Lebensgefährten und Ex-Sprinter Maximilian Levy als Trainer. Das gab das Track Team Brandenburg am Donnerstag bekannt. Levy, der seit seinem Karriereende 2021 als Junioren-Bundestrainer im Kurzzeit-Bereich arbeitet, tritt die Nachfolge von Aleksander Harisanow an.