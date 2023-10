Radsport: Karriereende! Legende wird von Fans gefeiert

Es war ein würdiger Abschluss für Thibaut Pinot! Der französische Radsport -Star stand bei der Lombardei-Rundfahrt zum letzten Mal am Start, ehe er seine Profi-Karriere an den Nagel hing.

Dabei war die „letzte große Show“, die er in einem vom Team FDJ veröffentlichten Interview angekündigt hatte, ausgeblieben. Der 33-Jährige konnte mit den Top-Fahrern nicht mithalten und trudelte lediglich als 37. ins Ziel.

Radsport: Pinot blickt auf beeindruckende Karriere zurück

Doch auch wenn er den großen Wunsch der Grande Nation nicht erfüllen konnte, kann er auf eine besondere Karriere zurückblicken. Neben seinem Erfolg bei der Lombardei-Rundfahrt 2018 gewann er mehrere Tour-Etappen wie die Bergankünfte in Alpe d‘Huez und am Col de Tourmalet und holte in diesem Jahr die Bergwertung beim Giro d‘Italia.