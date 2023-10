Radsport: Sagan Neunter im wohl letzten Straßenrennen

Ein Großer des Radsports tritt ab: Der Slowake Peter Sagan hat am Sonntag sein wohl letztes Straßenrennen als Radprofi bestritten. Bei der weitgehend unbekannten Tour de Vendee in der westfranzösischen Provinz landete der 33 Jahre alte Ex-Weltmeister zum Abschluss seiner illustren Karriere auf Rang neun und rollte fünf Sekunden hinter Sieger Arnaud Demare über die Ziellinie.

"Ich bin dankbar für das, was ich in meiner Karriere erreicht habe. Es hat mir Spaß gemacht, aber es ist genug", hatte Sagan bereits im Sommer über sein nahendes Karriereende gesagt: "Mich Jahr für Jahr weiter aufzuopfern, das kann ich nicht mehr tun. Es ist an der Zeit, das Blatt zu wenden."