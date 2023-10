Radsport: Walscheid zum Auftakt in China Siebter

Die deutschen Radprofis haben zum Auftakt der Gree-Tour of Guangxi in China einen Tageserfolg verpasst. Auf dem ersten Teilstück des letzten Etappenrennens der diesjährigen World Tour belegte Cofidis-Profi Max Walscheid (Neuwied) als bester Deutscher den siebten Platz.

Der Etappensieg nach 135,6 km mit Start und Ziel in Beihai ging an den Italiener Elia Viviani vom Team Ineos Grenadiers.

Die zweite Etappe führt am Freitag über 149,6 km von Beihai nach Qinzhou. Die Rundfahrt endet am kommenden Dienstag in Guilin.