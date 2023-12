Paris-Nizza 2024 als Blaupause für die Tour

Früher Vorgeschmack auf die Tour de France: Die prestigeträchtige einwöchige Radfernfahrt Paris-Nizza wird im März 2024 ungewöhnlich stark dem Finale der großen Frankreich-Rundfahrt im Juli ähneln. Die Tour endet im kommenden Jahr wegen der wenig später beginnenden Olympischen Spiele nicht traditionell in Paris, sondern in Nizza an der Cote d‘Azur.