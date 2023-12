Transferstreit wohl beendet: Uijtdebroeks 2024 bei Visma-Lease a Bike

Im Transferstreit um das belgische Radsport-Toptalent Cian Uijtdebroeks ist augenscheinlich eine Lösung gefunden worden. Der 20-Jährige nahm am Donnerstag an der Präsentation des Teams Visma-Lease a Bike um Tour-Champion Jonas Vingegaard in Amsterdam teil. "Es ist sehr schön, hier zu sein. Ich habe letzte Woche mit dem Team trainiert, es ist alles sehr strukturiert. Jeder will das Maximum", sagte Uijtdebroeks.