Bahn-EM: Friedrich vom Thron gestoßen

Finucane hatte sich am Freitag im Halbfinale gegen Hinze glatt in zwei Läufen durchgesetzt. Hinze, Weltmeisterin 2020 und 2021 in dieser Disziplin, ließ dafür Gros im Bronze-Duell keine Chance.

Zum Auftakt am Mittwoch hatten Friedrich, Hinze und Pauline Grabosch souverän zum vierten Mal in Folge EM-Gold im Teamsprint gewonnen. Friedrich hat am Sonntag im Keirin eine weitere Titelchance, in dieser Disziplin ist sie zuletzt dreimal in Folge Weltmeisterin geworden.