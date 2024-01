Bahn-EM: Grabosch holt nächste deutsche Medaille

Grabosch ist stark aus der kurzen Winterpause gekommen. Zum Auftakt der Europameisterschaften am Mittwoch war die 25-Jährige beim Gold-Hattrick im Teamsprint mit Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze persönliche Bestzeit gefahren. Ihre hochdekorierten Teamkolleginnen ließen das Zeitfahren am Samstag aus. Stattdessen erhielt Clara Schneider eine Chance, die 19-Jährige wurde im Finale in 34,682 Sekunden Achte.

Am Sonntag stehen die letzten Wettbewerbe in Apeldoorn auf dem Programm. Darunter auch die Sprint-Disziplin Keirin, in der Friedrich als Titelverteidigerin an den Start geht. Auch Franziska Brauße ist nach ihrem EM-Gold im Vorjahr in der Einerverfolgung favorisiert.