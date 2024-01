Bahnrad-EM: Friedrich holt Keirin-Gold

Erneuter Triumpf für Sprinterin Lea Sophie Friedrich bei der Bahnrad-EM in Apeldoorn. Im Keirin-Finale triumphierte die 24-Jährige aus Cottbus am letzten Tag der Titelkämpfe in den Niederlanden und wurde zum vierten Mal in Folge Europameisterin im Kampfsprint. Für Friedrich ist es schon die zweite Goldmedaille bei der EM.