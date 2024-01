Deutscher Radstar macht Schluss: Diese Saison wird seine letzte sein!

Radprofi Simon Geschke wird zum Jahresende seine Karriere beenden. Dies gab der 37 Jahre alte Berliner in den Sozialen Netzwerken bekannt. „2024 wird für mich eine besondere Saison werden, denn ich habe entschieden, dass es meine letzte als Profi wird sein. Ich bin hochmotiviert, nach einem guten Jahr aufzuhören. Also, auf geht‘s“, schrieb Geschke, der seit 2008 als Profi unterwegs ist.

In Erinnerung bleibt auch das Corona-Drama der Olympischen Sommerspiele von Tokio, als Geschke kurz vor dem Straßenrennen positiv getestet wurde und in der Quarantäne landete, statt zu starten.

Der Berliner startet am 16. Januar bei der Tour Down Under in Australien in seine letzte Saison, geplant ist ein Start im Mai beim Giro d'Italia. Ob es Geschke ein letztes Mal zur Tour de France schaffen wird, ist noch offen.