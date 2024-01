"Ein Traum": Degenkolb verlängert bei dsm

Routinier John Degenkolb hat seinen Vertrag beim Team dsm-firmenich PostNL vorzeitig um ein Jahr bis zur Saison 2025 verlängert. Das teilte der Radrennstall des 35-Jährigen am Montag mit. Der in Gera geborene Degenkolb war 2022 zu der niederländischen Equipe zurückgekehrt, deren Trikot er bereits zwischen 2012 und 2016 getragen hatte.

"Es fühlt sich für mich wie eine Familie an. Es ist ein Traum", sagte der sprintstarke Klassiker-Spezialist über seine Vertragsverlängerung: "Als ich nach meiner fünfjährigen Abwesenheit 2022 ins Team zurückkam, haben wir uns ganz bewusst für eine neue Rolle entschieden. Es macht so viel Spaß, an der Seite all dieser jungen Athleten Rennen zu fahren, meine Erfahrung weiterzugeben und einen Teil zur Entwicklung ihrer Talente beizutragen."