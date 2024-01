Radsport: Bauhaus zum Saisonstart Zweiter

Radprofi Phil Bauhaus (Bocholt) hat beim Saisonstart in Australien knapp den Etappensieg verpasst. Der 29-Jährige vom Team Bahrain Victorious musste sich zum Auftakt der Tour Down Under im Zielsprint einzig dem Lokalmatadoren Sam Welsford vom deutschen Rennstall Bora-hansgrohe geschlagen geben. Vor einem Jahr hatte Bauhaus die erste Etappe in Autralien gewonnen.