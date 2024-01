Weltrekord knapp verpasst! EM-Gold für Deutschland im Bahnrad

Lea Sophie Friedrich, Pauline Grabosch und Emma Hinze setzten sich am ersten Tag der Titelkämpfe im Finale gegen Großbritannien durch und holten das erste Gold für den BDR in den Niederlanden. In 45,899 Sekunden fuhr das deutsche Team nur um 51 Tausendstel an seinem eigenen Weltrekord von der WM 2023 in Glasgow vorbei.