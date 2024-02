Bauernproteste: Andalusien-Rundfahrt kürzer

Die Andalusien-Rundfahrt der Radprofis wird wegen der Bauernproteste in Spanien von ursprünglich fünf auf drei Etappen gekürzt. Das teilten die Organisatoren am Mittwochabend mit, nachdem der Auftakt kurz vor dem Start am Morgen abgesagt worden war. Die Polizisten der Guardia Civil hatten sich angesichts der Proteste nicht in der Lage gesehen, ausreichend Personal für die Sicherung des Rennens abzustellen.