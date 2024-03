Paris-Nizza: Buitrago gewinnt erste Bergankunft

Zeitfahr-Weltmeister Evenepoel (Belgien/Soudal-Quick Step) kam auf Platz vier (+37). Der dreimalige Vuelta-Sieger Roglic (Slowenien/+39), der sein Debüt für das deutsche Team Bora-hansgrohe feiert, zeigte am nur drei Kilometer langen, aber knackigen Schlussanstieg als Siebter eine gute Leistung und leistete Wiedergutmachung für das schwache Mannschafts-Zeitfahren am Dienstag.

Neue Helme für Vingegaard und Co.: UCI will Regeln prüfen

Am Donnerstag geht es über 193,5 km mit vier Bergwertungen der 3. Kategorie von Saint-Sauveur-de-Montagut nach Sisteron. Die 82. Austragung des traditionsreichen Rennens endet am kommenden Sonntag in Nizza, wo am 21. Juli auch das große Finale der Tour de France steigt.