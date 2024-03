Paris-Nizza: Etappensieg für de Kleijn - Pithie in Gelb

Ackermann verpasst Podium deutlich

In der Gesamtwertung löste Pithie durch die Zeitbonifikation für den zweiten Platz in Montargis den Niederländer Olav Kooij (Visma-Lease a Bike) in der Führungsposition ab. Pithie und Kooij liegen zeitgleich mit dem Dänen Mads Pedersen (Lidl-Trek) an der Spitze, wegen der besseren Etappenergebnisse trägt Pithie Gelb.