Tirreno-Adriatico: Vingegaard vor Gesamtsieg

Der Däne vom Topteam Visma-Lease a Bike setzte am Samstag am steilen Schlussanstieg des sechsten Teilstücks die entscheidende Attacke und sicherte sich seinen zweiten Tagessieg. Vingegaard geht mit einem Vorsprung von 1:24 Minuten auf Verfolger Juan Ayuso in die letzte Etappe am Sonntag.