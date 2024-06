Rad-DM: Geschke will sich seinen Meisterwunsch erfüllen

Simon Geschke hat viel erlebt in seinen 16 Jahren als Radprofi. Das Trikot des deutschen Meisters hat der bärtige Berliner aber noch nicht getragen. "Das wäre mein Herzenswunsch", sagt der 38-Jährige. In seinem letzten Karrierejahr hat er die gleichsam letzte Chance, sich jenen Wunsch zu erfüllen: Am Sonntag muss es bei der DM in Bad Dürrheim klappen.