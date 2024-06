Radprofi Buchmann erfolgreich operiert

Der deutsche Radprofi Emanuel Buchmann ist nach seinem schweren Sturz bei der Tour de Suisse erfolgreich operiert worden. Wie der 31-Jährige vom Team Bora-hansgrohe in Sozialen Medien mitteilte, wurde in der BG Klinik Tübingen ein Eingriff am Schlüsselbein und einem Oberschenkelknochen vorgenommen.