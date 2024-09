Bitterer Abgang für Radsport-Topstar

Nach seinem heftigen Sturz bei der Vuelta wird der belgische Radstar Wout van Aert (29) in diesem Jahr keine weitere Rennen mehr bestreiten. Das teilte sein Team Visma-Lease a bike am Donnerstag mit. Van Aert brauche „Zeit, um sich zu erholen“, hieß es. Damit verpasst van Aert seine Heim-EM in der kommenden Woche sowie die WM in Zürich Ende September.