Olympiaverzicht für Pogacar "richtige Entscheidung"

Pogacar hatte die Frankreich-Rundfahrt zuvor zum insgesamt dritten Mal gewonnen. Zwei Wochen nach der Großen Schleife kehrte der 25-Jährige ins Training zurück, nun steht in Quebec sowie in Montreal (Sonntag) seine Rückkehr an. „Ich will versuchen, beide Rennen zu gewinnen, wenn ich kann“, sagte Pogacar.