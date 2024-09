Rad-WM: Carapaz nimmt nicht am Straßenrennen teil

Der ecuadorianische Radprofi Richard Carapaz wird nicht am WM-Straßenrennen in Zürich am kommenden Sonntag teilnehmen. Der beste Bergfahrer der diesjährigen Tour de France ist in die Heimat gereist, da seine Tochter sich einer Notoperation unterziehen musste. Deswegen habe er in den vergangenen Tagen nicht normal trainieren können, teilte der Olympiasieger von 2021 in den Sozialen Medien mit. Er sei weder körperlich noch geistig in der Lage, an den Start zu gehen.