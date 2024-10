Padel statt Pedal: Pogacar fiebert nächstem Ziel entgegen

Ob bei der boomenden Hallentennis-Variante Padel oder vor allem im Kerngeschäft auf dem Bike: Wo der 26-Jährige antritt, will er gewinnen. Und wenn Pogacar gewinnen will, dann kann das zumindest im Radsport derzeit niemand verhindern.

"Es war eine perfekte Saison", sagte Pogacar, der 25 Siege feierte. Im März war der 26-Jährige mit einem beeindruckenden Triumph nach 82-km-Solo bei den Strade Bianche ins Radsport-Jahr gestartet, es folgten Siege bei der Katalonien- und Flandern-Rundfahrt, bei Lüttich-Bastogne-Lüttich, Giro und Tour, bei der WM, in Montreal, beim Giro dell'Emilia und schließlich in der Lombardei.

"Nach meiner Karriere werden wir ja sehen, wo ich in der Geschichte des Radsports stehe", sagte er am Samstag nach dem vierten Lombardei-Sieg in Serie. Das, so viel Vergleich muss sein, hatte vor ihm nur Fausto Coppi, Italiens "Meister aller Meister", geschafft. Von 1946 bis 1949.