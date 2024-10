Regen bremst Pogacar: Tre Valli Varesine abgebrochen

Sein nächstes Rennen bestreitet Pogacar am Samstag bei der Lombardei-Rundfahrt.

Seine Gegner auf dem Rad hatte Tadej Pogacar zuletzt spielend im Griff, gegen das Unwetter in Norditalien war aber auch der Weltmeister machtlos. Das italienische Eintagesrennen Tre Valli Varesine in der Lombardei ist am Dienstag aufgrund starker Regenfälle und großer Sicherheitsbedenken abgesagt worden.