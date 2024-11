TV-Auftritt in Seifenoper: Vogel zu Gast bei "Unter Uns"

Eine Olympiasiegerin in der Schillerallee: Kristina Vogel macht sich in der Daily Soap für wohltätige Zwecke stark.

Die zweimalige Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel gibt für den guten Zweck ein Gastspiel in der Seifenoper "Unter Uns". In der Folge am 18. November (17.30 Uhr) macht die 33-Jährige auf den Spendenmarathon des TV-Senders RTL aufmerksam (21./22. November).