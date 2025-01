Duell um die Cross-Krone: Van Aert fordert van der Poel

Van Aert kündigte seinen Start erst am vergangenen Sonntag an. "Ich fühle mich gut, mein Winter ist gut verlaufen. Ich freue mich, bei so einem tollen Rennen zu starten. Es wird zudem eine Extramotivation auf dem Weg zu größeren Zielen auf der Straße sein", sagte van Aert, der beim Giro d'Italia im Mai seine erste Grand Tour der Saison bestreiten will.