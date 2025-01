Foto-Finish: Bauhaus verpasst Etappensieg bei Tour Down Under

SID 24.01.2025 • 08:39 Uhr Phil Bauhaus hat bei der vierten Etappe der Tour Down Under in Australien knapp den Sieg verpasst. Erst im Foto-Finish muss sich der 30-Jährige vom Team Bahrain Victorious geschlagen geben.

Der deutsche Radprofi Phil Bauhaus hat bei der vierten Etappe der Tour Down Under in Australien knapp den Sieg verpasst. Der 30-Jährige vom Team Bahrain Victorious musste sich im Massensprint nach einem Foto-Finish nur dem Franzosen Bryan Coquard (Cofidis) geschlagen geben.

Dritter wurde nach 157,2 Kilometern von Glenelg nach Victor Harbor Jhonatan Narváez aus Ecuador vom Team UAE Team Emirates – XRG.

Romo führt die Gesamtwertung an

In der Gesamtwertung behält der Spanier Javier Romo (Movistar) die Führung. Sein Vorsprung auf den Zweiten Narváez beträgt vier Sekunden, es folgt der Österreicher Patrick Konrad (Lidl-Trek), dessen Rückstand zehn Sekunden beträgt. Bester Deutscher ist Georg Zimmermann (Intermarché - Wanty) auf Rang 19 mit einem Rückstand von 30 Sekunden.