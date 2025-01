Spanier Romo gewinnt dritte Etappe der Tour Down Under

Für Romo ist es der erste Profisieg in der World Tour. Er führt nun auch die Gesamtwertung an.

Der spanische Radprofi Javier Romo hat bei der Tour Down Under in Australien die dritte Etappe gewonnen und die Gesamtführung übernommen. Der 26-Jährige vom Team Movistar feierte seinen ersten Profisieg in der World Tour nach einer späten Attacke auf dem hügeligen Kurs zwischen Norwood und Uraidla.

Nach 147,5 km verwies Romo den Ecuadorianer Jhonatan Narváez (UAE Emirates-XRG) sowie den Neuseeländer Finn Fisher-Black aus der deutschen Mannschaft Red Bull-Bora-hansgrohe auf die Plätze. Bester Deutscher wurde Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty) auf dem 21. Platz. Die Sprinter, die in den ersten beiden Tagen um den Tagessieg gekämpft hatten, hatten am Donnerstag nichts mit der Entscheidung zu tun.

Vor der vierten Etappe am Freitag über 157,2 km von Glenelg nach Victor Harbor liegt Romo in der Gesamtwertung acht Sekunden vor Narváez.

Die Tour Down Under markiert den Auftakt der World Tour, zu der alle wichtigen Rennen des Kalenders zählen. Die 25. Ausgabe der Tour Down Under endet am kommenden Sonntag in Adelaide.