Massencrash bei Radrennen! Fan erleidet "schwere Verletzungen"

Eine Zuschauerin ist beim Radrennen Tour Down Under in Australien bei einem Crash schwer verletzt worden. Im klassischen Sprintrennen der Männer in Adelaide am Samstag gab es in der letzten Kurve einen Massensturz, dabei prallten zahlreiche Fahrer in die Absperrungen und auch Zuschauer wurden zu Boden geschleudert.