Nach Unfall: Kessler im EM-Aufgebot

Zwei Wochen nach dem schweren Trainingsunfall mehrerer Athleten auf Mallorca kann sich das deutsche Bahnrad-Nationalteam über einen Rückkehrer freuen. Als einziger der sechs verunglückten Athleten steht Bruno Kessler bei den Bahnrad-Europameisterschaften im belgischen Zolder (Mittwoch bis Samstag) wieder am Start, der 19-Jährige wird in der Einerverfolgung antreten.

Die Frauen reisen dagegen mit einem siebenköpfigen Ausdauer-Aufgebot nach Belgien. Angeführt von Tokio-Olympiasiegerin Franziska Brauße peilt die Mannschaft Edelmetall an. „Wir wollen mit den Besten mithalten“, so Bundestrainer André Korff: „Im Vierer streben wir nach der WM-Silbermedaille von Kopenhagen wieder einen Podiumsplatz an.“

Das Ausdauer-Nationalteam der Männer war am 27. Januar auf Mallorca bei einer Trainingsfahrt frontal von einem Auto erfasst worden. Sechs Fahrer zogen sich nach Angaben des Verbandes teils schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Zu den verunglückten Fahrern zählten neben Kessler auch Benjamin Boos, mit dem er 2024 bei der Bahnrad-WM in Kopenhagen in der Mannschaftsverfolgung die Bronzemedaille geholt hatte. Außerdem waren Tobias Buck-Gramcko, Max-David Briese, Moritz Augenstein und Louis Gentzik betroffen.