Paris-Nizza: Pedersen gewinnt 6. Etappe - Lipowitz Zweiter

Lipowitz verliert Sekunden

Die Gesamtwertung führt weiter Matteo Jorgenson an. Der US-Amerikaner von Visma - Lease a bike fuhr auf Rang acht und baute seinen Vorsprung auf den deutschen Hoffnungsträger Florian Lipowitz durch Bonussekunden auf nun 40 Sekunden aus. Der 24-Jährige in Diensten des Raublinger Rennstalls Red Bull-Bora-hansgrohe wurde zeitgleich Elfter. Durch den Ausstieg des gestürzten Jonas Vingegaard war Lipowitz vor der Etappe auf Rang zwei vorgerückt.

Am Samstag geht es mit der Königsetappe weiter. Aufgrund widriger Witterungsbedingungen mit starkem Schneefall in den Bergen haben die Organisatoren das ursprünglich 147 km lange Teilstück allerdings um knapp 40 km verkürzt. Das unveränderte Ziel in Auron liegt auf 1600 m Höhe. Die Fernfahrt endet am Sonntag, ebenfalls mit einer Bergetappe.