Sturzfolgen: Vingegaard verzichtet auf Katalonien-Tour

Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard hat wegen der Folgen seines Sturzes bei Paris-Nizza seine geplante Teilnahme an der Katalonien-Rundfahrt abgesagt. Nach Angaben seines Visma-Lease-a-bike-Teams ist der Däne von dem Unfall „noch nicht ausreichend erholt“.

Vingegaard war in der vergangenen Woche bei der Fernfahrt Paris-Nizza auf der fünften Etappe zu Fall gekommen. Der 28-Jährige erlitt dabei Prellungen an der linken Hand und erreichte das Ziel mit einer blutigen Lippe. Vor dem Start des sechsten Teilstücks stieg Vingegaard an Position zwei der Gesamtwertung liegend aus dem „Rennen zur Sonne“ aus.