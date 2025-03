Tirreno-Adriatico: Ayuso nach Solo am Berg Gesamtführender

Der spanische Radprofi Juan Ayuso vom Team UAE Emirates-XRG gewinnt die Königsetappe in Italien und steht kurz vor dem Gesamtsieg der Fernfahrt.

Führungswechsel auf der Königsetappe: Der spanische Radprofi Juan Ayuso vom Team UAE Emirates-XRG hat mit einem Solofahrt am Berg für die Vorentscheidung der 60. Ausgabe der Fernfahrt Tirreno-Adriatico gesorgt. Auf der anspruchsvollen sechsten Etappe dominierte der 22-Jährige am Schlussanstieg nach Frontignano und trägt damit auf der finalen Etappe am Sonntag das Blaue Trikot für die Gesamtführung.