Benelux-Tour: Merlier gewinnt vierte Etappe

SID 23.08.2025 • 17:08 Uhr Für den Belgier ist es bereits der zweite Etappensieg.

Der belgische Radprofi Tim Merlier hat die vierte Etappe der 20. Benelux-Tour gewonnen. Der 32 Jahre alte Radprofi vom Team Soudal Quick-Step, der bereits zum Auftakt der Rundfahrt einen Tagessieg gefeiert hatte, setzte sich am Samstag nach 198,5 Kilometern von Riemst nach Bilzen-Hoeselt im Zielsprint vor dem Tschechen Pavel Bittner (Picnic PostNL) und Olav Kooij (Visma-Lease a bike) aus den Niederlanden durch.

Im Gesamtklassement führt weiterhin Arnaud De Lie vom Lotto-Team mit einem Vorsprung von einer Sekunde auf den Niederländer Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Dritter ist Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) mit einem Rückstand von 21 Sekunden.