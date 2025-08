"Dege is back!": Degenkolb gibt Comeback bei Deutschland Tour

SID 06.08.2025 • 09:55 Uhr Für den deutschen Radprofi wird es das erste Rennen seit April.

Die Leidenszeit des deutschen Radprofis John Degenkolb neigt sich dem Ende. Der Routinier, der seit seinem schweren Sturz bei der Flandern-Rundfahrt am 6. April kein Rennen mehr bestritten hat, kündigte am Mittwoch sein Comeback bei der bevorstehenden Deutschland Tour (20. bis 24. August) an.

"Ich freue mich so sehr, dass wir es wirklich geschafft haben, mich wieder auf die Straße zu bringen", sagte der 36-Jährige vom Team Picnic PostNL in einer Videobotschaft: "Ich möchte ein ganz großes Dankeschön an mein Team um mich herum sagen. Wir haben super hart gearbeitet - ob im Gym oder auf dem Fahrrad."