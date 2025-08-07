Magnier gewinnt vierte Etappe der Polen-Rundfahrt

SID 07.08.2025 • 17:00 Uhr Der Franzose Paul Magnier jubelt auf der vierten Etappe. Tim Torn Teutenberg streckt sich vergebens.

Der französische Radprofi Paul Magnier hat bei der Polen-Rundfahrt die vierte Etappe gewonnen. Der 21-Jährige vom Team Soudal-Quick Step setzte sich am Donnerstag im Massensprint in Cieszyn nach 201,4 km souverän vor dem Briten Ben Turner (Ineos Grenadiers) durch.

Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) wurde als bester Deutscher Dritter, hatte aber auf dem Zielstrich aber bereits mehrere Radlängen Rückstand. An der Spitze der Gesamtwertung liegt weiter der Franzose Paul Lapeira (Decathlon AG2R).