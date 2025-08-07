Newsticker
Magnier gewinnt vierte Etappe der Polen-Rundfahrt

Der Franzose Paul Magnier jubelt auf der vierten Etappe. Tim Torn Teutenberg streckt sich vergebens.
Tim Torn Teutenberg schaffe es aufs Podium
© IMAGO/frontalvision.com
SID
Der französische Radprofi Paul Magnier hat bei der Polen-Rundfahrt die vierte Etappe gewonnen. Der 21-Jährige vom Team Soudal-Quick Step setzte sich am Donnerstag im Massensprint in Cieszyn nach 201,4 km souverän vor dem Briten Ben Turner (Ineos Grenadiers) durch.

Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) wurde als bester Deutscher Dritter, hatte aber auf dem Zielstrich aber bereits mehrere Radlängen Rückstand. An der Spitze der Gesamtwertung liegt weiter der Franzose Paul Lapeira (Decathlon AG2R).

Die fünfte Etappe führt am Freitag über 206,1 km von Katowice in die Skisprung-Hochburg Zakopane. Ein weiteres Sprintfinale ist mit zwei Bergwertungen der 1. Kategorie nicht zu erwarten.

