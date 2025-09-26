Lippert bereit fürs Straßenrennen: „Noch eine Rechnung offen“

SID 26.09.2025 • 06:01 Uhr Die 27-Jährige ist wieder fit und will bei der Rad-WM endlich aufs Podest fahren.

Die kleine Schwächephase ist überwunden, der Traum von der Medaille lebt: Liane Lippert geht nach der kurzfristigen Absage ihres Starts in der Mixed-Team-Staffel gesund und hochmotiviert in das Straßenrennen der Frauen bei der Rad-WM am Samstag (ZDF/Eurosport). „Mir geht es gut und ich bin total motiviert und bereit“, sagte Lippert in Kigali/Ruanda.

Nach zwei vierten und einem fünften Platz in den vergangenen Jahren will die 27-Jährige sich in diesem Jahr endlich den großen Traum von einer Medaille erfüllen. „Ich habe noch eine Rechnung offen. Vor allem seit Australien und Zürich, wo ich wirklich dachte, ich habe Chancen drauf, warte ich noch geduldig“, sagte Lippert.