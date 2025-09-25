Die Rad-Weltmeisterschaften 2031 finden in der norditalienischen Provinz Trentino statt. Das gab der Weltverband UCI am Donnerstagabend im Anschluss an den Kongress in Ruandas Hauptstadt Kigali bekannt. Die Titelkämpfe werden die dritte Ausgabe der Multi-WM, bei der in fast allen Radsport-Disziplinen an einem Ort um Regenbogentrikots gefahren wird.
Multi-Event: Rad-WM 2031 in Trentino
Die Weltmeisterschaften im Radsport in sechs Jahren finden in Norditalien statt.
Die nächste Multi-WM findet in Trentino statt
© AFP/SID/LUCA BETTINI
Seit der Premiere 2023 in Glasgow werden alle vier Jahre multidisziplinäre Weltmeisterschaften im Radsport ausgetragen. 2027 ist das französische Département Haute-Savoie Veranstaltungsort.