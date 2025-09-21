Rad-WM: Niedermaier Sechste - Zeitfahr-Gold für Reusser

SID 21.09.2025 • 13:03 Uhr Antonia Niedermaier gelingt ein solider Start in die Straßenrad-WM in Kigali. Zu einer Medaille reicht es aber nicht.

Antonia Niedermaier hat zum Auftakt der Straßenrad-WM in Kigali die erträumte Medaille im Elitebereich verpasst. Die 22 Jahre alte deutsche Meisterin zeigte im 31,2 km langen Einzelzeitfahren in der Hauptstadt Ruandas ein solides Rennen, belegte in 44:38 Minuten aber letztlich den sechsten Rang. Niedermaier, 2023 und 2024 Zeitfahr-Weltmeisterin in der U23-Klasse, wäre noch in der Nachwuchsklasse startberechtigt gewesen, entschied sich aber für einen Einsatz bei der Elite.

Gold sicherte sich die dominante zweimalige Vize-Weltmeisterin Marlen Reusser. Die Schweizerin verwies in 43:09 Minuten das niederländische Duo Anna van der Breggen (+ 51,89 Sekunden) und Demi Vollering (1:04,73 Minuten) auf die Plätze.

Niedermaier rollte um 12.00 Uhr als fünftletzte Starterin von der Rampe und machte sich auf den bergigen Kurs mit 460 Höhenmetern. "Sehr anspruchsvoll" sei die Strecke, hatte sie vorab gesagt, "aber das liegt mir." Niedermaier fand schnell ihren Rhythmus und lang an der ersten Zeitmessung in Schlagdistanz zur Spitze, büßte in der Folge aber Zeit ein, der Rückstand auf das Podium wuchs.