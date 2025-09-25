Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Radsport
Radsport
NEWS
KALENDER
Radsport>

Radsport: Franzose Lappartient weiter UCI-Präsident

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Franzose bleibt Radsport-Präsident

David Lappartient bleibt für weitere vier Jahre Präsident des Radsport-Weltverbands UCI. Der französische Politiker tritt damit seine dritte Amtszeit an.
Weiter an der UCI-Spitze: David Lappartient
Weiter an der UCI-Spitze: David Lappartient
© AFP/SID/FABRICE COFFRINI
SID
David Lappartient bleibt für weitere vier Jahre Präsident des Radsport-Weltverbands UCI. Der französische Politiker tritt damit seine dritte Amtszeit an.

David Lappartient bleibt vier weitere Jahre Präsident des Radsport-Weltverbands UCI. Der französische Politiker wurde am Donnerstag auf dem Kongress der Union Cycliste Internationale am Rande der Weltmeisterschaften in Ruandas Hauptstadt Kigali in seinem Amt bestätigt, einen Gegenkandidaten gab es nicht. Lappartient ist seit 2017 UCI-Präsident, er folgte auf den Briten Brian Cookson.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich fühle mich geehrt, für eine dritten Amtszeit als UCI-Präsident wiedergewählt worden zu sein“, schrieb Lappartient bei X: „Ich bin dankbar für das Vertrauen und freue mich, den Radsport weltweit weiter voranzubringen.“

Lappartient ist seit Februar 2022 zudem Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee. Im vergangenen Jahr kandidierte der 52-Jährige für die Nachfolge von IOC-Präsident Thomas Bach.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite