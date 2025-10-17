Autos auf der Strecke: Niederländisches Radrennen abgebrochen

SID 17.10.2025 • 15:48 Uhr Bei der Tour of Holland kommt es zu gefährlichen Situationen. Die Fahrer wollen nicht mehr weiterfahren.

Die dritte Etappe der Tour of Holland ist aufgrund schwerwiegender Sicherheitsprobleme abgebrochen worden. Auf Wunsch der Fahrer wurde das Rennen in den Niederlanden, das nach 30 km zunächst unterbrochen worden war, nicht mehr fortgesetzt, weil im Verlauf des Tages mehrere Autos auf der Strecke unterwegs waren.

Ein Auto habe die „Stoppsignale der Motorrad-Eskorte ignoriert, nachdem es zweimal angehalten worden war“, schrieb der Veranstalter in einer Erklärung: „Die Fahrer gaben an, dass sie aus Sicherheitsgründen aufhören wollten. Die Organisation respektiert die Entscheidung der Fahrer und Teams.“

Bereits ähnliche Vorfälle

Wie das niederländische Radsportportal „wielerflits“ berichtet, war es bereits während der neutralisierten Phase vor dem offiziellen Beginn der Etappe zu ähnlichen Vorfällen - unter anderem mit einem LKW - gekommen.