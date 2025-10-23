Bahnrad-WM: Friedrich im Sprint auf Kurs - Grabosch scheitert

SID 23.10.2025 • 19:58 Uhr Lea Sophie Friedrich gibt sich zum Start des Sprint-Turniers bei der WM in Chile keine Blöße.

Die deutsche Hoffnungsträgerin Lea Sophie Friedrich ist stark in das Sprint-Turnier der Bahnrad-Weltmeisterschaften in Santiago de Chile gestartet. Die Olympia-Zweite von Paris zog am Donnerstag ohne Probleme ins Viertelfinale ein und trifft dort auf die Russin Alina Lyssenko.

Die achtmalige Weltmeisterin Friedrich, die in der Königsdisziplin noch kein WM-Gold eingefahren hat, hatte in der Qualifikation die Bestzeit (10,331 Sekunden) aufgestellt und gab sich dann im Achtelfinale gegen die Russin Jekaterina Jewlanowa keine Blöße.

Bahnrad-WM: Grabosch scheitert

Für Pauline Grabosch ist der Wettbewerb dagegen bereits beendet. Die 27-Jährige, die im Teamsprint an der Seite von Friedrich und Alessa Pröpster eine Medaille verpasst hatte, traf im Achtelfinale auf die neuseeländische Olympiasiegerin Ellesse Andrews und schied aus.