Red Bull-Bora-hansgrohe: Lipowitz-Team befördert Rad-Talente

SID 15.10.2025 • 17:44 Uhr Das Radsport-Team Red Bull-Bora-hansgrohe zieht drei Nachwuchstalente hoch in die beste Fahrergruppe.

Das Radsport-Team Red Bull-Bora-hansgrohe zieht drei Nachwuchstalente hoch in die beste Fahrergruppe um den Tour-de-France-Dritten Florian Lipowitz. Aus dem U23-Kader wechseln Adrien Boichis (Frankreich), Luke Tuckwell (Australien) und Callum Thornley (Großbritannien) in die A-Mannschaft der Raublinger Equipe.

Der Brite Thornley hatte mit seinem Sieg bei der Il Lombardia U23 auf sich aufmerksam gemacht, der Australier Tuckwell den zweiten Platz beim Giro Next Gen in Italien errungen.

„Ein starkes Signal“: Drei Talente befördert

„Dass drei Fahrer bereits nach einem Jahr ins World Team wechseln, ist ein starkes Signal“, sagte Tim Meeusen, Leiter des U23-Entwicklungsteams des Rennstalls über die beförderten Rookies.