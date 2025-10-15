Tour of Guangxi: Kanter Sechster, Magnier siegt erneut

SID 15.10.2025 • 11:17 Uhr Der deutsche Sprinter hat nach zwei Etappen in der Gesamtwertung als Zweiter nun 14 Sekunden Rückstand auf den Franzosen Magnier.

Radprofi Max Kanter aus Cottbus hat bei der Tour of Guangxi auch auf der zweiten Etappe überzeugt, konnte anders als am Vortag diesmal aber im Massensprint nicht um den Sieg mitmischen. Der 27-Jährige kam nach der 178,9 Kilometer langen Fahrt von Chongzuo nach Jingxi auf Rang sechs.

In der Gesamtwertung liegt der Profi vom Team XDS Astana damit weiterhin auf Rang zwei. Gesamtführender nach zwei von sechs Etappen ist der Franzose Paul Magnier (Soudal-Quick Step) mit einem Vorsprung von 14 Sekunden.

Magnier siegte auch am Mittwoch überlegen, nachdem er am Vortag bereits den Auftakt für sich entschieden hatte. Für den 21-jährigen aus Grenoble, der sich in bestechender Form befindet, war es der 16. Sieg der laufenden Saison. Am Donnerstag steht die mit 214 Kilometern längste Etappe der Rundfahrt an, sie führt von Jingxi nach Bama.