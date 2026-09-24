Rad-WM: Talent Kings sprintet knapp an Bronze vorbei

Der Büttgener wird in Montreal beim Sieg von Spaniens Supertalent Benjamín Noval Vierter.

Radsport-Talent Owen Kings hat im Junioren-Straßenrennen der WM in Montreal nur knapp eine Medaille verpasst. Der 17-Jährige aus dem rheinischen Büttgen hatte im Sprint einer kleinen Verfolgergruppe um den dritten Platz gegen den Schweden Elias Wändel das Nachsehen und wurde letztlich starker Vierter.

Wie im Zeitfahren siegte nach 134 km souverän Spaniens Supertalent Benjamín Noval. Die Dienste des 17 Jahre alten Sohn des gleichnamigen Ex-Profis und früheren Armstrong-Helfers hat sich das Team Netcompany Ineos bereits ab dem kommenden Jahr gesichert.

Im Frauenrennen der U23 landete die DM-Dritte Justyna Czapla beim Sieg der Slowakin Viktoria Chladonova auf dem siebten Platz.